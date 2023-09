Wypożyczeni: Pełne mecze Ciepieli i Kikolskiego

Poniedziałek, 4 września 2023 r. 08:59 Fumen, źródło: Legionisci.com

Bartłomiej Ciepela oraz Maciej Kikolski rozegrali pełne spotkania ligowe, ale żaden z nich nie może czuć zadowolenia. Pierwszy z nich musiał uznać wyższość Termaliki, która rozbiła Resovię aż 4-0. Natomiast drugi z wymienionych puścił dwie bramki, a jego GKS Tychy przegrało ligowe spotkanie. Koniec okna transferowego przyniósł wypożyczenie Oskara Lechowicza do Spezii Primavera.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - 90 minut w przegranym 0-4 meczu z Termaliką Nieciecza. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Chrobrym Głogów

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - do 89. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z GKS Katowice

Kacper Knera (Elana Toruń) - w wyjściowym składzie w wygranym 2-0 meczu z Gedanią Gdańsk

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 67. minuty w przegranym 0-1 meczu z Górnikiem Łęczna

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - do 61. minuty w przegranym 0-2 meczu z Rakowem Częstochowa

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 7-0 meczu z KS Wiązownica

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Pogonią Bytom

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 55. minuty w przegranym 1-2 meczu z ŁKS Łomża



