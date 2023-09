Mozyrko: Transfery? W piątek decyzja

Piątek, 1 września 2023 r. 02:27 Woytek, źródło: TVP Sport

- Zostało 96 godzin okienka transferowego. Wszystko zależy od dzisiejszego wyniku. Wydaje mi się, że może coś jeszcze się wydarzyć - mówił przed rewanżem z FC Midtjylland na antenie TVP Sport szef skautingu Legii, Radosław Mozyrko.











- Dyskutujemy o dwóch pozycjach - środek obrony i lewe wahadło. W piątek podejmiemy decyzję. Jeśli się zdecydujemy, to wykonamy transfer. O jakich profilach to zawodnicy? Jeśli chodzi o obrońcę, to profil taki bardziej piłkarski, a na lewe wahadło bardziej ofensywny zawodnik - zdradził Mozyrko.



Mozyrko wypowiedział się o profesie transferowym, dokonanych transferach i skomentował temat Kamila Glika:



- Jest za wcześnie na ocenę nowych zawodników. Mamy pozytywne pierwsze wrażenie, ale czas pokaże czy zrealizują oni cele, jakie im zakładamy. Często i regularnie rozmawiamy na linii dyrektor sportowy, trener i ja. Więc przy transferach nie ma żadnych zaskoczeń. Trener wie, jakie mocne i słabe strony mają nowi zawodnicy i co trzeba zrobić, by ich odpowiednio wprowadzać do drużyny. Ostateczny, najważniejszy głos mają dyrektor i trener.



- W ogóle nie było w tematu Kamila Glika w Legii.