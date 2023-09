Rocznica śmierci Kazimierza Deyny

+ dodaj komentarz

- 41 minut temu, *.plus.pl

Na wstępie zaznaczam, iż uważam pana Kazimierza Deynę za znakomitego piłkarza, i wybitnego reprezentanta Polski. Natomiast co do legii i pana Kazimierza to cytuję :"Dwa lata później Deyna znalazł się na celowniku Legii Warszawa, która jako centralny klub wojskowy była w stanie (szczególnie w latach 50., ale także później), pod pretekstem służby w Ludowym Wojsku Polskim, pozyskać praktycznie każdego piłkarza. Wówczas przez pewien czas (jako zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego) ukrywał się zresztą przed patrolami Milicji Obywatelskiej, a zwłaszcza Wojskowej Służby Wewnętrznej, które poszukiwały go w celu „odbycia zasadniczej służby wojskowej" (rzecz jasna – w Legii). W końcu został zatrzymany i doprowadzony (autentycznie) do jednostki LWP. A potem – rzecz jasna – do warszawskiego klubu." Link do całego artykułu :https://www.rp.pl/plus-minus/art11234411-jak-deyna-przed-legia-uciekal

odpowiedz