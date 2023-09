Na rewanżowym meczu Legii z FC Midtjylland na Żylecie zadebiutowała flaga legijnego Konstancina. Sporych rozmiarów, eleganckie białe płótno poza nazwą miejscowości posiada herb Legii oraz herb miasta Konstancin-Jeziorna. To oczywiście nie pierwsze płótno legionistów z tej miejscowości. Poprzednia flaga, powstała już lata temu, była mocno wysłużona.

