Gutkowski 6. w sztafecie mix na MŚ

Na zakończenie Mistrzostwa Świata seniorów w pięcioboju nowoczesnym w brytyjskim Bath, o medale rywalizowały sztafety mieszane. Polskę reprezentował zawodnik Legii, Łukasz Gutkowski oraz Anna Maliszewska (Olimpia Zielona Góra), którzy zajęli miejsce szóste. W turnieju szermierczym Polacy zdobyli 214 punktów, notując dopiero 14 wynik w tej konkurencji, w jeździe konnej uzyskali dziewiąty rezultat. Po kilku błędach na parkurze, zdobyli 258 pkt. W pływaniu nasza sztafeta uzyskała czas (na 200 metrów) 2:01.72 min. i przed biegiem ze strzelaniem plasowali się na dziesiątej pozycji. Maliszewska rozpoczęła ostatnią, łączoną konkurencję na pierwszej zmianie i narzuciła bardzo mocne tempo. Gutkowski był prawie bezbłędny na strzelnicy, dzięki czemu Polacy uzyskali najlepszy wynik tej konkurencji, co pozwoliło im na awans w klasyfikacji generalnej na szóstą pozycję.

