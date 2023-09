Koniec okienka transferowego [LIVE]

Piątek, 1 września 2023 r. 12:09 Redakcja

Niecałe 4 dni pozostały do zamknięcia letniego okienka transferowego w Polsce. Do końca poniedziałku Legia Warszawa może kontraktować nowych zawodników. Czy po awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy możemy spodziewać się ruchów transferowych do klubu? Niewykluczone! Tak samo jak niewykluczone mogą być odejścia "last minute". W poniższym newsie będziemy na bieżąco aktualizowali legijne doniesienia transferowe.



12:45 - Na celowniku Legii pozostaje James Furlong z Brighton. 21-letniemu lewemu wahadłowemu zakończyło się wypożyczenie do szkockiego Motherwell FC. Legia Warszawa składała już dwie oferty za tego zawodnika, ale dwukrotnie były odrzucane przez Wyspiarzy. Irlandczyk ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z Brighton & Hove Albion.



12:33 - W sieci pojawiły się plotki o zainteresowaniu Ajaxu FC Bartoszem Sliszem! Równocześnie z Holandii docierają głosy, że Ajax zdecydował się na zakup defensywnego pomocnika z Molde - Siverta Mannsverka. Czy możliwe jest odejście kluczowego pomocnika jeszcze w tym okienku? Raczej nie, chyba że dla budżetu Legii byłby to ogromny zastrzyk gotówki. Kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje do końca grudnia 2024 roku, a od kilku miesięcy zawodnik nie jest zainteresowany przedłużaniem umowy z Legią, więc to albo kolejne okienko może być ostatnią szansą na zarobek.



12:29 - Komu wygasają kontrakty? W ostatnich tygodniach niewiele szans na grę otrzymywał Patryk Sokołowski, a jemu umowa wygasa już na koniec grudnia 2023. Nic nie wskazuje na to, by była przedłużona.

W czerwcu kończą się umowy: Charatina, Jędrasika, Jędrzejczyka, Kobylaka, Ribeiro (opcja przedłużenia), Pekahrta, Picha, Rejczyka (opcja automatycznego przedłużenia), Rose i Josue.



12:23 - Kogo Legia chce się pozbyć? Robert Pich, Ihor Charatin, Lindsay Rose - cała trójka ma kontrakty do końca obecnego sezonu, ale żaden nie kwapi się do zmiany pracodawcy. Charatin i Rose mają w stołecznym klubie wysokie kontrakty i ich wymaganiom finansowym ciężko będzie sprostać potencjalnym nowym klubom. Pich jest jednym z najmniej zarabiających zawodników w obecnej drużynie.



12:08 - Dziś o północy zamykają się okienka transferowe w kilku ważnych ligach: Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Ukraina, Szkocja. Otwarte pozostają rynki: Belgia, Czechy, Grecja Turcja, Cypr, Serbia, Izrael, Szwajcaria, Chorwacja.



12:03 - Legia Warszawa potrzebuje środkowego obrońcy i lewego wahadłowego. W piątek Radosław Mozyrko, szef skautingu Legii, zasugerował, że możliwy będzie transfer na jedną z tych pozycji.