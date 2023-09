Kosz 3x3

Wyniki legionistów w Challengerze we Francji

Piątek, 1 września 2023 r. 13:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legia Lotto 3x3 niestety na fazie grupowej zakończyła udział w Challengerze "Pont du Gard" we Francji.



Nasz zespół pokonał Niemców z Tubingen 21-20, a następnie przegrał z Serbami z Nowego Sadu, Krupanj 19-21. Jako, że Serbowie wygrali z Tubingen 21-17, to oni zajęli pierwsze miejsce w grupie A i awansowali do dalszej rywalizacji o prawo udziału w październikowym turnieju World Tour w Amsterdamie.



Nasz zespół w Vers-Pont-du-Gard wystąpił w składzie: Arkadiusz Kobus, Mariusz Konopatzki, Piotr Niedźwiedzki i Piotr Robak.