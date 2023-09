4 mln euro za awans do fazy grupowej!

Piątek, 1 września 2023 r. 13:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

3,24 mln euro wpłynie na konto Legii Warszawa za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Ponadto stołeczny klub może liczyć na sporą sumę za 10-letni ranking historyczny (ok. 750 tys. euro) oraz prawa marketingowe i telewizyjne. W sumie da to kwotę oscylującą w granicach 4 mln euro. Do tego piłkarze na boisku mogą wywalczyć dodatkowe pieniądze za zwycięstwa, remisy i awanse do kolejnych rund.



Każda wygrana w grupie to kwota 500 tys. euro, a remis 166 tys. euro. Zajęcie 1. miejsca w grupie premiowane jest kwotą 650 tys. euro, a drugiego - 325 tys. euro.









Premie w Lidze Konferencji Europy w sezonie 2023/2024:



eliminacje - 300 000 euro

awans do fazy grupowej – 2 940 000 euro

zwycięstwo w fazie grupowej – 500 000 euro

remis w fazie grupowej – 166 000 euro

1. miejsce w grupie – 650 000 euro

2. miejsce w grupie – 325 000 euro



1/16 finału – 300 000 euro

1/8 finału – 600 000 euro

1/4 finału – 1 000 000 euro

półfinał – 2 000 000 euro

finał – 3 000 000 euro

wygrana w finale – 5 000 000 euro



[kwoty za fazę pucharową nie sumują się]