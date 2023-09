Strzałek odejdzie z Legii?

Igor Strzałek znalazł się w kręgu zainteresowań Radomiaka - informuje sport.tvp.pl. Klub z Radomia poszukuje zawodnika, który spełniałby wymogi statusu młodzieżowca w Ekstraklasie i pozwolił zrealizować wymagany limit 3000 minut spędzonych na boisku. Taką rolę mógłby pełnić pomocnik Legii Warszawa. W obecnym sezonie Strzałek wystąpił w jednym spotkaniu stołecznego zespołu - zanotował 15 minut w meczu z Puszczą Niepołomice. Łącznie zagrał 17 razy i strzelił jedną bramkę. Okno transferowe w Polsce zamknie się 4 września o północy. Do tego czasu kluby mogą pozyskiwać i zgłaszać nowych zawodników (za wyjątkiem piłkarzy pozostających bez klubu).

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jasio - 2 minuty temu, *.aster.pl Strzałek zagra w Niedzielę u nas i pójdzie na wypożyczenie. odpowiedz

Urs72 - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Jaki to interes ? Wałki ? Potrzebują młodziezowca by spełnic warunki . odpowiedz

1916 - 28 minut temu, *.centertel.pl Jak odejdzie to będzie jedna wielka porażka chłopak z mega potencjałem. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.