Turcy chcą Slisza

Bartosz Slisz w obecnym sezonie jest jednym z kluczowych zawodników Legii Warszawa. Właściwie trudno wyobrazić sobie stołeczny zespół bez tego piłkarza. Nie jest jednak wykluczone, że Slisz wkrótce opuści Legię. Ofertę za pomocnika złożył turecki Trabzonspor, który chciał zapłacić spore pieniądze. Jak informuje serwis meczyki.pl, oferta została jednak odrzucona, bo warszawski klub na razie nie chce sprzedawać Slisza. Łącznie Slisz rozegrał w Legii 143 spotkania, w których strzelił 5 bramek. W obecnym sezonie zagrał 11 razy. W czwartek Fernando Santos powołał go do reprezentacji Polski.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mati - 11 minut temu, *.chello.pl Sprzedaż teraz to byłoby samobójstwo odpowiedz

Pinokio - 4 minuty temu, *.tpnet.pl @Mati : jakby dali 10mln to ok. No ale to nie Chorwat a my nie Dinamo odpowiedz

ferds - 12 minut temu, *.chello.pl Powinniśmy zagrać jeden zaległy mecz w przerwie reprezentacyjnej. To aż 2 tyg. a potem nie będzie chwili oddechu i jeszcze dojdzie PP. W końcu nie tak wielu naszych jedzie na reprezentację i i tak Runijać robiłby jakąś małą rotację. Mielibyśmy kim zagrać, Cracovia napewno też. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.