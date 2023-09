Legia zagra wyjazdowy sparing Wisłą Puławy

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

mirek - 1 godzinę temu, *.chello.pl bez sensu, mamy aż 2 zaległe mecze w lidze i gramy sobie z Puławami. Lepiej grać z Cracovią, aż tak wielu reprezentantów nie wyjeżdża odpowiedz

SŁAWEK(L) - 18 minut temu, *.play-internet.pl @mirek: Ale my sobie możemy chcieć, pzpn nie pozwoli bo jest przerwa reprezentacyjna, są powołania na różne kadry (nie tylko na 1 reprez.) i nie można grać.

Nie wiem jak Ekstraklasa i Pzpn by zareagowali gdyby Cracovia i Legia chciały zagrać zaległy mecz, czy jest to niemożliwe czy do rozważenia, ale raczej wątpię. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.