LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lfan - 38 minut temu, *.aster.pl Będzie czarter do Birmingham czy na własną rękę lecimy? odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kiedy ruszy sprzedaż biletów na mecz z Aston Villą? odpowiedz

Arek - 57 minut temu, *.tpnet.pl @Yeti: co się martwisz? Ja Ci gwarantuję, że jak będzie, to podadzą. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.