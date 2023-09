18-letni środkowy pomocnik Legii Warszawa, Oskar Lachowicz trafił do występującej w Serie B La Spezii. Zawodnik regularnie występował w drużynie CLJ Legii, a w minionym sezonie zagrał w dwóch meczach trzecioligowych rezerw. Do włoskiego zespołu przeszedł na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

