Zapowiedź meczu

Kolejny domowy hit

Niedziela, 3 września 2023 r. 07:05 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia nie zwalnia tempa i już w niedzielę rozegra kolejny mecz na własnym stadionie. Po pełnym emocji starciu z FC Midtjylland, tym razem nadszedł czas na ligowy klasyk, czyli spotkanie z Widzewem Łódź.



KURSY NA LEGIA - WIDZEW

FORTUNA: 1 1.53 X 4.3 2 6.9