Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź?

Niedziela, 3 września 2023 r. 06:30 Redakcja

Wszystkie bilety na sektory gospodarzy na mecz Legia - Widzew zostały sprzedane. Goście także szczelnie wypełnią swój sektor. Jeżeli nie macie biletu, to spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport. Przed meczem zapraszamy do #LegiaPark przed trybuną im. Kazimierza Deyny. Początek klasyku o godz. 17:30.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



KURSY NA LEGIA - WIDZEW

FORTUNA: 1 1.55 X 4.3 2 6.1