(L) - 26 sekund temu, *.mm.pl Jezu jaki ten Rosołek słaby odpowiedz

Pusia - 2 minuty temu, *.vectranet.pl Świetny transfer z płockiego pierdziszewa, czarnuch dno! odpowiedz

Pawel - 2 minuty temu, *.vectranet.pl Stanęli po bramce odpowiedz

Pawel - 3 minuty temu, *.vectranet.pl 1. Kun tragedia w kryciu. Zupełnie nie ogarnia co ma za plecami. Raz uratował to Tobiasz za drugim razem eidzewiak źle przyjął

2. Odkąd wszedł Rosołek drewno gra na ścianę nie istnieje. Kasują go jak juniora.

3. Kapuadi fatalny. Za daleka asekuracja przy bramce a właściwie jej brak no i zwrotność jak batory w porcie. odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 3 minuty temu, *.play-internet.pl Niestety dzisiaj Josue Pan hamulcowy opóźnia grę do usurania i nic z tego nie wynika odpowiedz

XxxL - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Dajcie no tu jakiegoś Lina do mecza odpowiedz

Arek - 25 minut temu, *.t-mobile.pl 1:3 odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @Arek: Najlepiej typuj po zakonczonym meczu:)))) odpowiedz

JACUNHO - 33 minuty temu, *.net.pl Szklanka znowu ***** !!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 29 minut temu, *.t-mobile.pl @JACUNHO: Nic się nie przejmuj. Zbiłeś szklankę, pij z nocnika. odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 18 minut temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek : haha odpowiedz

kubala - 41 minut temu, *.net.pl link do meczu znajdziecie na stronce: strims(dot)top odpowiedz

Leśny Dziadek - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Goooool! odpowiedz

Arek - 57 minut temu, *.t-mobile.pl O:2 odpowiedz

Jack(L) - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Arek: Wynik do przyjęcia ale w drugą stronę, a twój Widzew nie stety wieczorem będzie lizał się po ja..ch i nie tylko,stoperan u was dziś na wagę złota;))))) odpowiedz

Nosadż - 58 minut temu, *.centertel.pl Dajcie linka do meczu odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl L-W: 3-1 odpowiedz

Krzeszczu - 51 minut temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek : Bardzo jestem ciekawy Kapuadi. Pankov tez gral troche w kradke ale robil raczej pozytywne wrazenie.

Wynik 3-1 jak najbardziej. (wczoraj obstawilem 5-2 dla Kogutow, i wpadlo :-D )

No to jedziemy. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wpadnie jakiś link do meczu? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Kapuadi ... Ribeiro

Wszołek ... Josue ... Slisz ... Baku

Gual... Kramer ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

2 : 0 odpowiedz

