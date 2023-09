Komentarze (60)

Leśny Dziadek - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl I 3 kiełbasę z grilla zdjąłem, a najwyżej cholesterol mi skoczy, ale co tam:)) A ten, któremu stłukła się szklanka, lej bracie do nocnika, tylko obyś miał piwo:) odpowiedz

dino - 21 minut temu, *.vtelecom.pl @Leśny Dziadek :

Ja dzisiaj 6 z grila plus tyle samo browarów odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Jeeeeest, mamy to. odpowiedz

Luki - 59 minut temu, *.232.250 Ale sędzia drukarz, wyssany pod koniec meczu z palca karny, jak i czerwona kartka. A wcześniej ręka w polu karnym Legii i nie ma karnego. Żenada odpowiedz

Pawel - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @Luki: poczytaj przepisy i zaraz potem wypie...alaj do siebie odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A ha ha ha. I 3 zimne piwko otwarte???? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek : :))) odpowiedz

Legionista z okolicy - 1 godzinę temu, *.. Wreszcie Rosół zszedł, ma czas żeby zdać sprzęt i zająć się czymś innym. Może Uber odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie było r(osioł)ka było 1:0 wszedł 1:1 zszedł 2:1 odpowiedz

Kondor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czy Rosołek jest Żymianinem? odpowiedz

Lk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nareszcie wędka. Mam nadzieję, że już go więcej w Legii nie zobaczę. rosołek won z Legii odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Lk: I od razu Strzelamy na 2:1:) odpowiedz

No i? - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lk: zdjęty z boiska i efekt jest natychmiast. Brawo Muci!!!! odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeśli na boisku pojawi się jeszcze Gual to razem z Baku i Rosołkiem stworzą nam Paraolimpiadę. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.ztomy.com @Yaro: to będzie poziom ampffutbolu,nie obrażając chłopaków z tej sekcji odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.ztomy.com Muci to kocur,nie pajacuje,nie obraża się,robi swoja robotę najlepiej jak potrafi a do tego widać że pracowity bo pięknie się w Legi rozwija,uwielbiam takich piłkarzy,mam nadzieje że Legia go nie opchnie za czapkę gruszek bo typ ma jeszcze ogromny potencjał moim zdaniem i tu powinno minimum 10 baniek pęknąć odpowiedz

Yaro - 49 minut temu, *.t-mobile.pl @WdW: A kto tu obraża Muciego?! Muci dziś był MVP. Najlepszy na boisku. Ja pisałem o paralitach, Kunie, Baku i Rosołku. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.. Stracił równowagę ????????????kto? Rosołek???????????????? odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Znowu miał setkę. Tym raze się tylko wyj...ał. To podobno trochę lepiej niż się machnąć. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.. @Pawel: zaraz wyj.. ał... na pewno chciał użyć jakiejś niesamowitej sztuczki tylko coś nie wyszło, może założył dwa lewe buty? odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.35.254 @Ja: założył lewy i prawy tylko że odwrotnie odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wszedł kolejny wirtuoz Baku. Pierwszy kontakt i przyjął prawie na rzut rożny.

Każda dłuższa piłka to zagrożenie. Ten Kapuadi wogóle nie czyta gry i źle się ustawia. Za jakie grzechy Nas karzą takimi miernotami odpowiedz

Legionista z okolicy - 1 godzinę temu, *.. I ten pressing tego talentu z nr 39... Kto mu wmówił że on umie grać w piłkę. A najlepsze że ten uwierzył odpowiedz

WITO - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy ktoś mi może napisać ale tak konkretnie: Jak to jest możliwe, że piłkarz z takimi umiejętnościami jak Pan Rosołek gra w Legii Warszawa? No jak to jest możliwe? odpowiedz

Legionista z okolicy - 1 godzinę temu, *.. @WITO: bo ma niesamowity talent, jest waleczny jak lew, lubi chleb ze smalcem. O czymś zapomniałem? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.236.246 Niedzielny Rosołek...

Szkoda słów. odpowiedz

Legionista z okolicy - 2 godziny temu, *.. Jak wszedł Rosołek to jak zwykle gramy w 10. Kiedy trener zobaczy że on się nadaje najwyżej do 2 ligi, a i to dolne rejony tabeli. Pewnie gra bo chcą na nim zarobić, taki talent. Jak ktoś da 500 zł to sprzedać i jeszcze kratę postawić kontrahentowi odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.com.pl Wypier.... Rosołek odpowiedz

Marcianek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ja bym miejscu Rosołka poszedł do L

Kosty i powiedział - niech trener mnie zmieni bo jestem hu......owy odpowiedz

asterix_paranoix - 2 godziny temu, *.aster.pl Podoba mi się ten Rosołek. Ile on ma samozaparcia i silnej woli. Jak powie sobie, że setek nie strzela -to nie strzela. Ja prdlę... co za mosiężny buc... ja prdlę. odpowiedz

Kibol78 - 2 godziny temu, *.chello.pl Pomijając wślizg Ribeiro w stylu ninja z zamkniętymi oczami to nasz nowy stoper że swoją zwrotnością na s sprowadzi na środek tabeli . Ten ich napastnik to żaden demon prędkości i zwinoaci . Ta bramka kompromitacja dwóch obrońców odpowiedz

Lk - 2 godziny temu, *.centertel.pl Już dawno pisałem że rosołek nie nadaje się do nawet do okręgówki. Wyp...ić lamusa z Legii natychmiast odpowiedz

Xxc - 2 godziny temu, *.35.254 Kiks kolejki już mamy... Jaki ten rosołek jest cienki - jak zupa szczawiowa odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To co znowu Muci minus a parodysta rosołek bez bo się starał trafić w piłkę? odpowiedz

Rysio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja dziś na obiad jadłem rosół,powaga..... A tak z innej beczki ,to kiedy on zakończy to partactwo u nas??? odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Maciek ja w ciebie wierzę ale skąd takie błędy.Dla mnie facet jest za bardzo spięty i nerwy nie pomagają.Za bardzo chce odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl rosołek....nie wiem czy jest sens go cisnąć. Chłopie jak czytasz te komentarze, po prostu zdaj sprzęt. Nie nadajesz się do Legii i tyle. Co za miernota odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Macie swojego rosołka, to jest zero, dno i kupa kału odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.0.0 @KowaL: co rosołek musi mieć na Pudla albo Trenera skoro gra w naszym K(L)ubie odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Jezu jaki ten Rosołek słaby odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Stanęli po bramce odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 1. Kun tragedia w kryciu. Zupełnie nie ogarnia co ma za plecami. Raz uratował to Tobiasz za drugim razem eidzewiak źle przyjął

2. Odkąd wszedł Rosołek drewno gra na ścianę nie istnieje. Kasują go jak juniora.

3. Kapuadi fatalny. Za daleka asekuracja przy bramce a właściwie jej brak no i zwrotność jak batory w porcie. odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety dzisiaj Josue Pan hamulcowy opóźnia grę do usurania i nic z tego nie wynika odpowiedz

XxxL - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie no tu jakiegoś Lina do mecza odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 1:3 odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Arek: Najlepiej typuj po zakonczonym meczu:)))) odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.net.pl Szklanka znowu ***** !!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @JACUNHO: Nic się nie przejmuj. Zbiłeś szklankę, pij z nocnika. odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek : haha odpowiedz

kubala - 2 godziny temu, *.net.pl link do meczu znajdziecie na stronce: strims(dot)top odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Goooool! odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl O:2 odpowiedz

Jack(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Arek: Wynik do przyjęcia ale w drugą stronę, a twój Widzew nie stety wieczorem będzie lizał się po ja..ch i nie tylko,stoperan u was dziś na wagę złota;))))) odpowiedz

Nosadż - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie linka do meczu odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl L-W: 3-1 odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek : Bardzo jestem ciekawy Kapuadi. Pankov tez gral troche w kradke ale robil raczej pozytywne wrazenie.

Wynik 3-1 jak najbardziej. (wczoraj obstawilem 5-2 dla Kogutow, i wpadlo :-D )

No to jedziemy. odpowiedz

Xxx - 3 godziny temu, *.chello.pl Wpadnie jakiś link do meczu? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Kapuadi ... Ribeiro

Wszołek ... Josue ... Slisz ... Baku

Gual... Kramer ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

2 : 0 odpowiedz

