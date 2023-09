Konferencja pomeczowa

Runjaić: Pierwszy krok wykonany

Niedziela, 3 września 2023 r. 21:02 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jestem zadowolony z gry i wyniku, a także atmosfery, jaką stworzyli kibice. To był świetny czas, te ostatnie tygodnie, wyczerpujący okres. Pierwszy krok został wykonany. Teraz jest czas na odzyskanie sił, zwolnienie tempa i przygotowanie się do drugiego etapu, do kolejnych wyzwań. Najbliższy czas będzie bardziej wymagający.









Osiągnęliśmy nasze cele. Za nami dużo pracy, wyczerpujących dni oraz nocy. Nasz zespół jest w dobrej formie i jestem z tego zadowolony. Większość spotkań było przy pełnych trybunach lub było tego blisko i to również cieszy. Jesteśmy razem na dobrej drodze. Chcemy grać i walczyć o mistrzostwo Polski. Każdy mecz, każdy punkt jest szalenie ważny.



Mecz zaczęliśmy dobrze. Szybko zdobyliśmy bramkę i powinniśmy strzelić drugą, ale sami ją straciliśmy. W drugiej połowie kontrolowaliśmy grę. Ogólnie jestem zadowolony z tego, jak się zaprezentowaliśmy. Gratulacje należą się drużynie. Blaz Kramer... Ani on, ani ja nie jesteśmy zadowoleni z jego urazu mięśniowego. To oczywiste. Takie sytuacje się zdarzają, ale chcemy jak najszybciej przywrócić go do treningów. Pewnie potrzebuje dwóch tygodni, żeby wrócić do treningów.



Jestem zadowolony z powołania dla Pawła Wszołka. To świetny kompan. Z jego osobowością dopasuje się do drużyny. To ciężko pracujący gracz i sprosta fizycznym oczekiwaniom. Niewielu jest graczy o takim profilu. Należało mu się to powołanie. Może dać impuls drużynie narodowej. Jestem zadowolony.



A propos nowych nabytków... Marco jest zawodnikiem z potencjałem i szukaliśmy gracza o takim profilu. Jest profesjonalistą. Będzie pasować do zespołu. To jest zawodnik o właściwej osobowości. Takiej, której potrzebowaliśmy. Jest już z nami i potrzebuje czasu na adaptację. Jestem zadowolony z tego transferu. Jacek Zieliński i Radosław Mozyrko wykonali dobrą robotę.

Natomiast Gil Dias... znacie jego historię klubową. To zawodnik o dużej jakości, ale potrzebujący czasu na adaptację. Może zagrać na lewym lub prawym skrzydle. Pewnie będzie potrzebował czasu, ale z jego umiejętnościami wydarzy się to szybko. Potrzebujemy rotacji na tej pozycji przy tak intensywnej grze i potencjalnych kontuzjach, obciążeniu. Daleko nie trzeba szukać. Po 120 minutach w czwartek, Patryk Kun zagrał dziś pełny mecz. Generalnie obaj są jakościowymi zawodnikami... czekam na ich debiut na boisku.



Steve Kapuadi był dzisiaj solidny. Owszem, to było lekko ryzykowne, żeby stawiać na niego, bo nie grał w okresie przygotowawczym z Wisłą Płock, a z nami był od kilku dni. Nie liczyłem na Lindsaya Rose’a. To było jasne i od razu zakomunikowane. Steve to dobry chłopak. Mamy dobrą sytuację w defensywie, bo jest Marco Burch, Yuri Ribeiro czy Artur Jędrzejczyk. Radovan Pankov też zagrał dobrze. Można na nich polegać w każdym meczu.



Aston Villa? Dziś przegrali 0-3 z Liverpoolem, damy radę! Oczywiście żartuję. To jest zespół z Premier League. Mają świetnego trenera i to będzie wyzwanie. Spodziewam się, że będzie pełny stadion, atmosfera, że będzie motywacja, ale to jest piłka nożna, która bywa szalona. Choć, owszem, to rywale są faworytem.

Alkmaar też jest klubem z wysokiej półki. Są bardzo silni, techniczni. W tej grupie wydaje się, że Zrinjski Mostar jest najsłabszy, ale trzeba pojechać do Bośni i tam zagrać. To będzie ważne, bo to nie będą łatwe mecze dla nas. Co nie zmienia faktu, że jestem zadowolony z tej grupy. To będzie bezcenne doświadczenie dla nas. Zarówno dla drużyny, jak i dla klubu jako organizacji.



Unai Emery jest świetnym trenerem, ale... ja też jestem dobrym szkoleniowcem (śmiech). Natomiast nie sądzę, żebyśmy mieli dużo czasu do rozmowy. Będzie dwumecz, będzie rywalizacja, a oprócz tego obie ekipy będą miały napięty terminarz. Obserwuję Premier League, obserwuję trenera Emery'ego, jak się komunikuje... To jest inna planeta, inny poziom. Swoja drogą... Byłem w Aston Villi w 2005 roku robiąc kurs. Byłem wówczas na stażu, także uśmiechnąłem się w duchu, gdy trafiliśmy na ten klub. To będzie dobre doświadczenie.