Niedźwiedź: Musieliśmy wznieść się na wyżyny

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa): Przed meczem mówiłem piłkarzom, że jeśli chcemy wygrać z Legią, która nie przegrywa u siebie, to musimy wznieść się na wyżyny umiejętności. Musieliśmy być skuteczni z przodu i nie popełniać błędów. Dziś tacy nie byliśmy i skończyło się, jak skończyło. Zmiany? Musieliśmy dokonać zmian, żeby mieć szybkość z przodu. Dominik Kun i Andrejs Ciganiks to dobrzy zawodnicy w ofensywie, ale dziś zaliczyli słabszy występ.

Ty(L) ko - 17 minut temu, *.play-internet.pl Tak trzymaj! odpowiedz

