Udany rewanż

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Marcin Ciepły

Techniczny: Radosław Trochimiuk



Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

żydzew - 3 minuty temu, *.190.134 Pytaniedo żydow, ktorzy tu czesto wchodza (chociaz teraz pewnie adresu strony zapomnieli) co oznacza ten chinski znaczek na waszej kartoniadzie? To jakis izraelski symbol? Drugie pytanie: co to znaczy u was w Izraelu byc czyims klockiem bo my tu nie wiemy? I od razu 3 pytanko: jak to jest zrobic wiecej opraw o Legii niz o swoim klubie? Jak ktorys zyd skonczy odpowiadac to przypominam, ze jest koniec wesela i moze wracac do Izraela. odpowiedz

Legion - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Brawo Rosołek! Kolejny wspaniały mecz w twoim wykonaniu! Redakcjo, oczywiście minusa dla naszego mega napadziora znowu nie będzie? Win z tym patałachem z Legii!!! Ile można!? Całe szczęście, że był Muci, czyli w odróżnieniu od tej parówy naprawdę talent i gość, który coś potrafi. odpowiedz

Darek - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Gratulacje. Szkoda, że tylko 3:1 odpowiedz

Trener Bramkarzy - 27 minut temu, *.netfala.pl Co w tym klubie robi jeszcze Rosołek. Muci klasa najlepszy gracz L w tej chwili... Kapaudi jak wagon z węglem wolny, niepewny, oby ten Helwet był lepszy odpowiedz

L - 1 minutę temu, *.190.134 @Trener Bramkarzy: Kapuadi niepewny? Hahahaha. On zagral wiecej celnych podan DO PRZODU niz cala obrona Legii razem wzieta w calym sezonie. Gosc potrafi zagrac przez 2 linie do przody, do boku przez cala linie a nie do najblizszego (glownie do bramkarza) jak Jedza czy Ribeiro. I trudno zeby nie byl jak woz z weglem skoro jest jeszcze nieprzygotowany i zagral bo nie bylo komu (Augustyniak kontuzja, Jedza wiadomo). odpowiedz

Rosołek show - 28 minut temu, *.myaisfibre.com Kramer i Rosołek, to napastnicy sprawni inaczej, jeden wiecznie kulawy, a drugi kompletnie niewidomy odpowiedz

Dickson Chotowski - 36 minut temu, *.btcentralplus.com Zmeczeni ale i tak wygrali. Dziekujemy. odpowiedz

Giggs - 38 minut temu, *.orange.pl Narzekacze będą dalej narzekać ze graliśmy słabo , ze obrona nie taka itp. A fakty są takie ze wygraliśmy i zdobylismy kolejne 3 pkt.

Brawo Legio ! odpowiedz

L - 41 sekund temu, *.190.134 @Giggs : i to po 120 minutach gry w czwartek, w mieszanym skladzie, i z obrona ktora pierwszy raz grala ze soba a Kapuadi jest jeszcze fizycznie niegotowy. odpowiedz

VARszawa działa dalej - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Gratuluję wspaniałego występu Waszego dwunastego zawodnika Musiała. Jego dwie wspaniałe akcje przekręciły wynik na Waszą korzyść. Gdy Wasz rudzielec zagrał ręką w polu karnym to oczywiście wszystko w porządku. To było przy wyniku 1-2 dla legii i po karnym dla nas byłby remis. Gdy Wasz napastnik został dotknięty w ramię, utrzymał się na nogach i grał dalej ale spartolił okazję to Wasz Musiał daje prezent i naszemu czerwoną kartkę. Przy takim wsparciu to zdobędziecie tego upragnionego miszcza ale w Europie koledzy z gwizdkiem już Was wspierać nie będą i byle kazachscy pasterze będą legię ogrywać. Gdyby Sanchez wykorzystał setkę w 46 minucie to mecz skończyłby się inaczej. odpowiedz

eN - 23 minuty temu, *.virginm.net @VARszawa działa dalej: gdyby gdyby gdyby babcia miała wąsy to by była dziadkiem. Podejście jak za probierza gdyby to gdyby tamto skupcie się na tym co się stało co zawaliliscie to może jakiś progres będzie a nie obwinianie wszystkiego do okola odpowiedz

chrisSiekierki - 18 minut temu, *.vectranet.pl @VARszawa działa dalej: Jestem ciekawy jak byś interpretował te zagranie jakby były w drugą stronę. Ręka u Pankowa była oczywista ale wg. przepisów gdy piłka trafi w nogę zawodnika a potem w rękę to nie jest ona odgwizdywana. W przypadku Guala sędzia zastosował przywilej korzyści a gdy Gual z niego nie skorzystał to odgwizdał przewinienie, tak samo dzieje się w wielu przypadkach nawet podczas tego meczu. Rozumiem rozgoryczenie po porażce z nie najlepszą dziś Legią ale obiektywnie to Widzew z taką grą i składem jest jednym kandydatów do spadku. A co do europejskich pucharów i ewentualnych porażek Legii to Widzewowi puchary długo nie grożą...szybciej 2 liga ( tzw obecie 1 liga ) odpowiedz

Trójmiejski Legionista - 11 minut temu, *.orange.pl @VARszawa działa dalej: co Ty pier***isz. Poczytaj regulamin to raz, dwa idź leczyć kompleksy gdzie indziej pało. Może ku*wa napastnik miał się celowo wywrócić żeby był karny? Jak się zachwieje i to mu przeszkodzi w akcji to nie ma karnego? Trzeba się położyć na siłę? Debil z Ciebie żydku. Idź wylewać swoje żale na forum izraelskiego Rts-u. Pasterze będą nas golić? Jakbys nie wiedział to ograliśmy Austrię Wiedeń oraz właśnie pasterzy z Kazachstanu. Oglądaj trochę piłki zamiast głupio komentować. "Gdyby Sanchez wykorzystał okazję w 46'minucie to..." Hahahah, żenada. Gdyby Rosołek i Pekhart mieli proste nogi w tym meczu to byśmy już dawno ustawili sobie mecz, poza tym to takie pier***lenie o Szopenie. Idź się pomodlić do synagogi żeby Twój widzewek nie spadł do 1 ligi... odpowiedz

Legion63 - 4 minuty temu, *.centertel.pl @VARszawa działa dalej: Gdyby gdyby gdyby idź se gościu na grzyby .. i uważaj by się nie zgubić bo tu najwyraźniej się zgubiłeś! Nie ta strona wracaj do Łodzi!!! odpowiedz

Pawel - 46 minut temu, *.vectranet.pl Na gorąco:

- Kapuadi jak dla mnie słaby zawodnik, wolny kiepska technika, fatalnie czyta grę

- Kramer szklanka pozbyć się w okienku

- Baku pozbyć się natychmiast nie czekać na okienko

- Charatin, Celaka, Rose, Pich, Sokołowski postarać się sprzedać by zluzować trochę budżet

- Rosołka nieudacznika pozbyć się gdziekolwiek. Mam nadzieję że dzisiejsza zmiana powrotna będzie ostatnią i nigdy już nie pojawi się na boisku.

Myślę że za kontrakty tych 7 wirtuozów możnaby było sprowadzić ze 3 fajnych zawodników i to by i tak dało dużo qiększą jakość.

odpowiedz

chrisSiekierki - 26 minut temu, *.vectranet.pl @Pawel: Zgadzam się , ale co do punktu pierwszego to Kapuadi zagrał pierwszy mecz więc na pewno był stremowany... trzeba mu dać trochę czasu i dopiero ocenić. odpowiedz

Yaro - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Słaba dziś Legia pokonała jeszcze słabszy Widzew. odpowiedz

r - 50 minut temu, *.vectranet.pl 1. Kiedy ostatni raz Legia wygrała 4 mecze z rzędu u siebie w lidze?

2. Kiedy ostatni raz Legia wygrała 4 pierwsze mecz ligowe u siebie?

3. Kiedy ostatni raz na meczu domowym Legii w lidze było ponad 27 tysiecy widzów?

4. Kiedy ostatni raz na meczu domowym z kibicami gości było na Legii w lidze było ponad 27 tysiecy widzów?

5. Jakie jest top 10 meczów domowych Legii w Lidze z największą ilością widzów, na meczach gdzie byli kibice gości ?

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.