Oceny legionistów za mecz z Widzewem

Zdecydowanie najwyższą notę za mecz z Widzewem przyznaliście Ernestowi Muciemu. Występ strzelca dwóch bramek oceniliście na 5,4 w skali 1-6. Większość pozostałych zawodników także otrzymała pozytywne oceny. Najniższą notę uzyskał Maciej Rosołek - 2,2. W sumie oceniało 1089 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.

FC_ŻYRARDÓW - 1 minutę temu, *.4.114 Rosołek czasami przypomina Kuchego i to tę gorszą wersję. odpowiedz

Legion - 6 minut temu, *.194.12 Rosołek tradycyjnie najlepszy. Choć nie wiem za co 2. 2 to powinna być jego nota wyjściowa w każdym meczu, w tym wsławił się dodatkowo zmarnowaniem setki więc 1. Gratulacje Maciuś, jesteś świetny! odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kapuadi 3,4!? Najpierw przy straconej bramce nie trzyma linii spalonego a potem paraduje przed widzewiakiem nie podjąwszy interwencji. Potem na początku drugiej połowy zagrywa do Pawłowskiego i tylko dzięki nieudolności strzelca nie przegrywamy. A na koniec puszcza toczącą się piłkę i Tobiasz musi ćwiczyć sprint żeby ją wybić… Dla mnie niczym nie różni się od Rose. odpowiedz

matias - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Kun 3,4?! hjahahhaha, najwieksze drewno w historii Legii. Mam nadzieje, że dostanie kontuzje i nie bede musial tego błazna oglądać. odpowiedz

Rosółek musi odejść - 2 godziny temu, *.216.9 Odwróć tabelę Rosółek na czele odpowiedz

