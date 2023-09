Terminarz Legii w Lidze Konferencji Europy

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

spoko - 35 minut temu, *.easynet.pl Bracia jaka pojemnosc sektorow gosci na Aston Villa i AZ? Bo do Mostaru raczej nie jade. odpowiedz

Czester - 17 minut temu, *.60.44 @spoko: prawie 3k odpowiedz

Arek - 44 minuty temu, *.centertel.pl To zaczynamy na grubo hehe. odpowiedz

michcuu - 1 godzinę temu, *.net.pl bracia, do brzegu - jak wyglada dostanie biletów na taki mecz aston villa w birmingham? czy jest szansa na wejście na sektor gości czy tylko dla kumatych te bilety są przeznaczane? czy ewentualnie mecz na trybunę gospodarzy będzie możliwy do kupienia? odpowiedz

Keymil - 39 minut temu, *.centertel.pl @michcuu: myślę że dla nich to nie będzie atrakcyjny mecz i powinny być wolne bilety na luzie. Chyba że wprowadza jakaś blokadę że Polacy nie mogą wejść jak to było w Danii :( odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.