Pod lupą LL! - Josué

Sobota, 2 września 2023 r. 13:25 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Josué jest pewniakiem do gry w pierwszym składzie Legii. Również w spotkaniu z FC Midtjylland Portugalczyk wystąpił od pierwszej minuty. Postanowiliśmy sprawdzić, jak się zaprezentował.



Gra z Wszołkiem

Widać pewien schemat w sposobie tworzenia akcji ofensywnych przez Josue. Najczęściej po krótkiej wymianie piłek próbuje uruchomić Pawła Wszołka, który albo dośrodkowuje, albo wbiega w szesnastkę i próbuje płaskiego dogrania. W 53. minucie meczu z Duńczykami po takiej akcji świetnie do strzału głową wyszedł Pekhart i mocnym uderzeniem w długi róg dał Legii prowadzenie. W 64. minucie ponownie Josue zagrał w pole karne do Wszołka, ten nawinął obrońcę FC Midtjylland, ale w ostatniej chwili zawodnik gości wybił piłkę zmierzającą do Pekharta.