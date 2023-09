Mecz 7. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź będzie debiutanckim spotkaniem w Legii dla Steve'a Kapuadiego . Francuz został desygnowany do gry w pierwszej "jedenastce" przez trenera Koste Runjaicia. 25-letni defensor trafił do "Wojskowych" w letnim oknie transferowym.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dla przyjaciół elo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Powodzenia byq odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.