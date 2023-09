Analiza

Punkty po meczu rewanżowym z FC Midtjylland

Sobota, 2 września 2023 r. 13:28 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Charakterni; odrobili lekcje; słabsza ofensywa; ależ wyjście z progu; pracowity Kolumbijczyk; dał coś ekstra - to najważniejsze punkty po czwartkowym, rewanżowym meczu Legii Warszawa przeciwko FC Midtjylland.



1. Charakterni

Przed startem eliminacji wiele osób nie wierzyło w awans Legii do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, bo droga do tego zapowiadała się wyboiście, szczególnie gdy spojrzało się na listę możliwych przeciwników w play-off. Po ciężarach z Ordobasami, po porażce z Austrią Wiedeń u siebie odpadnięcie wydawało się dość prawdopodobne. Legia jednak udowodniła, że ma w składzie charakternych ludzi, z których Kosta Runjaić potrafił stworzyć kolektyw, dążący do wspólnego celu. Choć czwartkowy mecz nie układał się po naszej myśli, to do ostatnich minut było widać wiarę w piłkarzach. Czasem zauważalny był brak umiejętności, czasem po prostu brakowało szczęścia, ale nie można odmówić obecnej kadrze, że odpuszcza jakikolwiek mecz i poddaje się, nawet jak sytuacja jest zła. To musi imponować - piłkarze w rewanżowym meczu z Duńczykami swoją postawą nawiązali do świetnej oprawy „Legioland” i pokazali, czym jest Legia. Do końca!