Legioniści w dniu Święta Wolności i Solidarności

Kibice Legii Warszawa z okazji Święta Wolności i Solidarności, zapalili charakterystyczne legijne znicze w kilku miejscach pamięci - przy pomnikach: Najmłodszych Żołnierzy Powstania Warszawskiego, Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich oraz przy grobie związanego z pobliską świątynią bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. To również hołd dla naszych Rodaków, którzy oddali swoje życie dla Polski w walce z najeźdźcami z zachodu i wschodu, w czasie trwania II wojny światowej, której 84. rocznica wybuchu przypadała wczoraj.

