Wyniki Berkiety w US Open Junior

W Nowym Jorku rozegrany został tenisowy turniej US Open Junior, w którym wystąpił Tomasz Berkieta , który miał zagwarantowane miejsce w turnieju głównym, bez konieczności kwalifikacji. Malwina Rowińska z kolei zrezygnowała z udziału w eliminacjach. Berkieta odpadł w pierwszej rundzie singla z Norwegiem, a w grze podwójnej w parze z Brytyjczykiem, Henrym Searle dotarł do drugiej rundy. Wyniki legionisty w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Nicolai Budkov Kjaer (Norwegia) 4-6, 3-6 Wyniki legionisty w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Henry Searle - Pavle Marinkov (Australia)/Yuvan Nandal (Indie) 7-6(2), 6-3 II runda: Berkieta/Searle - Hayden Jones (Australia)/Alexander Razeghi (USA) 6-4, 3-6, 8-10

