Marco Burch blisko Legii?

"Legia Warszawa jest blisko pozyskania szwajcarskiego stopera Marco Burcha. Transfer na ostatniej prostej" - poinformował Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej. 22-letni prawonożny zawodnik od początku kariery gra w FC Luzern. W obecnym sezonie wystąpił w 7 spotkaniach, a jego drużyna odpadła z europejskich rozgrywek w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Bruch jest młodzieżowym reprezentantem Szwajcarii. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

DZ - 22 minuty temu, *.centertel.pl A jędza, widzewiara, ruda itp. trafią do drużyny rezerw? odpowiedz

Skrocek - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @DZ: widzewiara to Twoja stara . Spier. Hejterze odpowiedz

Fajnie - 57 minut temu, *.net.pl Niech przychodzi moze i uda sie na nim zarobic kiedys cos . A tak z innej beczki czy za transfer Wieteski do wloch Legia cos przytuli dla siebie ? odpowiedz

Rytm - 48 minut temu, *.centertel.pl @Fajnie: tak, około 180 tys. euro z tzw. Solidarity Payment.

Procentów od transferu nie było zapisanych. odpowiedz

Wycior - 36 minut temu, *.vectranet.pl @Fajnie: na tej samej zasadzie Zabrze i Ząbkovia dostaną po 25k €uro. odpowiedz

Kacperek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ladnie Gracz warty 4 miliony euro . Fundusz Luksembursko - Szwajcarki macza w tym palce ;)

i Czlowiek z Rady nadzorczej...

https://www.transfermarkt.pl/marco-burch/profil/spieler/479268 odpowiedz

singspiel - 18 minut temu, *.4.149 @Kacperek: tylko wg transfermarkt. Luzern nie jest krezusem finansowym, a gość ma rok kontraktu. maks 800 tys euro odpowiedz

L - 9 minut temu, *.aster.pl @singspiel: ale chodzi o wartosc pilkarza. Transfermarkt byle kogo na 4 mln nie wycenia. Musi byc niezly. odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dobry ruch. Legia nadal potrzebuje obrońców. Oby się udało odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.