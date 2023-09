Nowy wahadłowy już w stolicy!

????Gil Dias (Vfb Stuttgart) ma zostać nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Portugalczyk jest już w stolicy. To wszechstronny piłkarz. Skrzydłowy lub wahadłowy. https://t.co/GOMjyaq3XP

Tomasz Włodarczyk poinformował, że Legia sprowadza kolejnego Portugalczyka. Nowym lewym wahadłowym ma zostać Gil Dias z VfB Stuttgart. "Portugalczyk jest już w stolicy. To wszechstronny piłkarz. Skrzydłowy lub wahadłowy" - czytamy na meczyki.pl .

