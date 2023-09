Gabriel Kobylak odejdzie z Legii Warszawa do Radomiaka - informuje sport.tvp.pl. Młodzieżowiec już w poprzednim sezonie występował w zespole z Radomia, w którym rozegrał 30 meczów. Teraz ma ponownie zostać wypożyczony. Jednocześnie na aktualności stracił temat wypożyczenia do Radomiaka Igora Strzałka.

Anty czesio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miszta i ten ręcznik Tobiasz powinni odejść. Miszta dostał swoja szansę u Czesława i jakoś nie przekonal, Tobiasz z kolei.... Hm z jednej strony wybronił PP obronił karnego z Midtyljand, ale oprócz tego jest dość średni kilka goli w rundzie zawala jak Gdańsk, Szczecin na wiosnę czy pierwszy mecz z Duńczykami i gol z Austria u siebie na jego konto. Miszta Hladuna czy Kobylak przy tylu babolach już by zostali odstrzeleni, a Kacperka się trzyma bo z ,,Żylety" i młody jeszcze licząc na zarobek. Zawali parę goli jeszcze to nawet 2 mln euro nie wezmą za niego a skończy finalnie jak Jalocha czy Kochalski. odpowiedz

Wieczny fan Zielinskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Anty czesio: Wszystko zaczęło się od wyjazdu na mundial od tamtego czasu za pewny siebie się poczuł Tobiasz i przestał się starac do tego szum medialny wywiady, turbokozaki w C+ itd. zrobil swoje. odpowiedz

Wieczny fan mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Odchodzi nie ten co trzeba, bo powinni Miszte oddać. Kobylak jest pewniejszy, ale ma małe szanse na granie przy Hladunie. odpowiedz

Manuela za Mieciela - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wieczny fan mioduskiego: Miszta nawet nie chcą wypożyczać bo po co? Kobylak jeszcze coś broni a tamten już skreślony raczej jest max 3 liga. odpowiedz

