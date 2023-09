Uraz Blaza Kramera

W 16. minucie spotkania 7. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź z powodu kontuzji murawę opuścić musiał Blaz Kramer . Słoweniec nabawił się urazu mięśniowego bez większego kontaktu z przeciwnikiem. Z boiska schodził wściekły i zapłakany, kryjąc twarz w koszulce. Nie wiadomo, jak długa pauza czeka napastnika. 27-latek trafił do Legii rok temu. Łącznie w barwach "Wojskowych" wystąpił 21 razy (421 minut), a przez liczne urazy opuścił już prawie 200 dni.

