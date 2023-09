Piłkarze Widzewa po meczu z Legią

Niedziela, 3 września 2023 r. 21:20 Kamil, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Patryk Stępiński (obrońca, kapitan Widzewa): To było spotkanie, jak wszystkie przez ostatnie pół roku w wykonaniu Widzewa. Widzew walczy, jest równorzędnym przeciwnikiem do pewnego momentu, a później popełnia błędy, przez które przeciwnik strzela gole i przegrywa.



- Mieliśmy dobrą sytuację przy remisie, by wyjść na prowadzenie, którą powinniśmy wykorzystać. Nam się jednak nie udało, a przeciwnicy byli bardziej skuteczni, choć też daliśmy im szanse po naszych błędach. Od dłuższego czasu jest taka sama sytuacja. Zagraliśmy dziś w swoim stylu, odważnie. Nie zabunkrowaliśmy się, próbowaliśmy toczyć równorzędny bój, a znów zabrakło nam konsekwencji i przegraliśmy.



- Nie liczyliśmy na zmęczenie Legii po czwartkowym meczu. Mają w swojej kadrze wielu piłkarzy na tym samym poziomie, więc jeśli zawodnicy z pierwszego składu byliby zmęczeni, to wyszliby zmiennicy i dali tyle samo jakości. Kadra Legii jest na tyle mocna i szeroka, że ten czwartkowy mecz nie miał najmniejszego znaczenia.









Jordi Sanchez (napastnik Widzewa): Myślę, że zabrakło nam dziś koncentracji przez cały mecz i dlatego ostatecznie przegraliśmy. Czuję się odpowiedzialny za ten wynik, bo nie wykorzystałem bardzo dobrej okazji przy stanie 1-1 i przy drugiej bramce dla Legii łatwo straciłem piłkę w środku pola. Nie jestem z tego zadowolony



- Miałem dziś dwie dobre szanse, jedną udało się wpakować do siatki, drugiej niestety nie. Przy tej drugiej zabrakło mi spokoju i opanowania. Taka jest jednak piłka. W sytuacji, w której nie stwarzamy sobie wielu okazji, jestem jeszcze bardziej zły, że popełniam takie błędy. Wiem, że mam odpowiednią jakość, żeby zachowywać się lepiej w takich momentach. Musimy się podnieść, będziemy mieli dwa tygodnie przerwy i po nich musimy zdobyć trzy punkty.