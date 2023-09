Trudna sytuacja Rose

Kosta Runjaić potwierdził, że Rose nie pasuje do stylu gry zespołu. - Steve Kapuadi zagrał solidnie. Debiut był nieco ryzykowny, bo jest z nami tylko kilka dni, a w meczach Wisły nie występował. Wewnętrzna komunikacja jest jasna - nie liczę na Lindsaya Rose. Jest fajnym chłopakiem, ale nie chcemy grać w takim stylu, potrzebujemy czegoś innego - mówi trener Legii. Najlepszą opcją dla Rose byłby zatem transfer do innego klubu. Latem pojawiły się nawet informacje, że zawodnik prowadzi rozmowy z Arisem Saloniki. Ostatecznie jednak temat upadł.

W meczu z Widzewem Łódź nie mogli wystąpić Artur Jędrzejczyk (pauzował za kartki) oraz Rafał Augustyniak (leczy uraz). Trener Kosta Runjaić nie zdecydował się jednak postawić na Lindsaya Rose. Wybrał wariant bardziej ryzykowny - od pierwszych minut zagrał Steve Kapuadi, który dołączył do zespołu 22 sierpnia, a niespełna tydzień temu odbył z drużyną pierwszy trening. Nie jest tajemnicą, że szkoleniowiec Legii nie widzi miejsca w składzie dla Rose. Wiosną ubiegłego sezonu zawodnik wystąpił w tylko czterech meczach, z czego raz od pierwszej do ostatniej minuty. W pozostałych trzech pojawiał się na boisku na ostatnich kilka minut. W obecnym sezonie jest podobnie - Rose wszedł na murawę w 90. minucie spotkania 3. rundy Ligi Konferencji Europy z Austrią Wiedeń oraz w 76. minucie meczu z Koroną Kielce.

Mati - 26 minut temu, *.chello.pl Trochę takie pierdololo ,Rose gorszy od Steva nie jest mimo wszystko, chyba nie pasuję trenerowi z innych powodów albo komuś na górze, większy z niego pożytek jak Charatina odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 26 minut temu, *.plus.pl Wszyscy na obronie G warci, każdy się potyka o własne nogi odpowiedz

P. - 45 minut temu, *.tpnet.pl Sorry ale ten dzisiejszy debiut był beznadziejny. Zawalona bramka i masa niepewnych interwencji. odpowiedz

L - 48 minut temu, *.190.134 Dziwne, ze niby nie pasuje do stylu gry. Przeciez chcemy miec stoperow mobilnych, ktorzy dobrze operuja pilka i Rose taki jest. Do tego umie sie znalezc w polu karnym rywala (gorzej we wlasnym ale to jak kazdy nasz obronca). Znacznie bardziej wpisuje sie w model obroncy do wysokiego grania niz Jedza. Po prostu duzo zarabia i chcemy go wypchnac ale nie opowiadajmy bajek, ze nie jest w naszym stylu nowoczesnego obroncy grajac Jedzą, wybijam przed siebie, Jedrzejczykiem. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czyli odejdzie teraz jak rozwiąże kontrakt, albo będą mu płacić do końca. odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl niech powie to patalachowi Rosolkowi odpowiedz

Bart - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Andrzej : Nie wiem co Rosołek robi tyle minut na boisku. Nic nie wnosi, nic nie gra. Za wysokie progi… a oni ciągle go na siłę wciskają do składu. Dzisiejszy kiks potwierdza jego mocno średnie umiejętności i słabą mentalność także, bo jest zbyt spięty… jego umiejętności to raczej środek tabeli ekstraklasy, a nie poziom mistrzowski czy europejski, pucharowy. odpowiedz

L - 45 minut temu, *.190.134 @Bart: "nic nie wnosi". No faktycznie, tylko strzelil gola w Wiedni bez ktorego bysmy nie awansowali i zrobil gola w Danii, bez ktorego bysmy odpadli. Na koniec strzelil decydujacego karnego na awans. Slaba psycha, nic nie wnosi. Skad wy sie bierzecie, ludzie. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl A szkoda, bo od Kapuadiego jest 3x lepszy. odpowiedz

L - 44 minuty temu, *.190.134 @Paczkomat: hahahaha, no zwlaszcza jak w kazdym meczu gubi krycie jak junior. Kapuadi dzisiaj, a byl nieprzygotowany, mial wiecej udanych interwencji niz Rose we wszystkich meczach, do tego gral jako jedyny przez druga linie i napedzal ataki a nie podawal tylko w bok jak to robi zazwyczaj Rose. odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bardzo fajnie ze w końcu ktoś z klubu powiedział to głośno. Bez hejtowania, niech trzyma się jak najdalej od naszej obrony odpowiedz

