W niedzielę mecz futsalistów z Sośnicą Gliwice

W najbliższą niedzielę o godzinie 18:00 futsaliści Legii Warszawa rozegrają drugie domowe spotkanie ekstraklasy w sezonie 2023/24. Tym razem nasz zespół podejmować będzie beniaminka rozgrywek, Sośnicę Gliwice. Na inaugurację legioniści pewnie pokonali Red Dragons Pniewy 3-1, z kolei Sośnica przegrała 0-2 z Rekordem Bielsko-Biała. Bilety na niedzielne spotkanie kupować można TUTAJ , w cenie 15 zł (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz dla osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Zapraszamy do hali przy ulicy Gładkiej 18 - legioniści liczą na gorący doping warszawskiej publiczności! Termin meczu: niedziela, 10 września 2023 roku, g. 18:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne)

