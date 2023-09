Nowa koszulka meczowa koszykarskiej Legii

Wtorek, 5 września 2023 r. 12:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 19:00 w salonie 4F w Westfield Arkadia miała miejsce premiera białych strojów koszykarskiej Legii Warszawa, w których legioniści występować będą w sezonie 2023/24.



Na to wydarzenie przybyła liczna grupa naszych kibiców, którzy mieli okazję nie tylko zobaczyć koszulkę na żywo, ale również zdobyć autografy naszych zawodników. W salonie 4F obecni byli Dariusz Wyka, Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, Raymond Cowels III, Aric Holman, a także Miś Kazek. Zebrani kibice mieli możliwość zakupu nowych, białych koszulek meczowych z nawet 40-procentowym rabatem. Wszyscy zebrani mieli godzinę na zebranie autografów, wspólne zdjęcia, czy rozmowy z zawodnikami Legii.



Kapitan Legii stanął przy kasie i sam obsługiwał chętnych do zakupu legijnych strojów. A te są trzeba przyznać wyjątkowe. Na przedzie białej koszulki widoczna jest postać Zygmunta III Wazy - króla, który nierozerwalnie związany jest ze stolicą. Pomnik Zygmunta III Wazy został wzniesiony na placu Zamkowym w Warszawie, w latach 1643-44, według projektu Augustyna Locciego i Constantino Tencalli.



Nowe koszulki meczowe Legii Warszawa są do kupienia w salonie 4F w Westfield Arkadia, niebawem dostępne będą również on-line na stronie 4f.com.pl, a w trakcie rozgrywek ligowych, również podczas naszych domowych meczów w hali OSiR Bemowo. Cena koszulki: 199,99 zł, koszulki dziecięce kosztują 129,99 zł. Posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii w sezonie 2023/24 mogą liczyć na 10-procentową zniżkę przy zakupie koszulek w 4F, jak i podczas naszych meczów domowych.



- Nowa koszulka Legii Warszawa na sezon 2023/2024 to nie tylko element stroju sportowego, ale przede wszystkim wyraz tożsamości, historii i wspólnoty. Nasza drużyna odzwierciedla ducha Warszawy, a zaprezentowany trykot jest doskonałym symbolem tego związku. ej unikalność, elegancja i charakterystyczne motywy podkreślające nierozłączny związek Legii i Warszawy sprawiają, że to niezwykła kolekcja, z której jesteśmy bardzo dumni. Chcieliśmy stworzyć produkt przyciągający uwagę nie tylko fanów sportu, ale również miłośników designu i historii - powiedział Marcin Gacoń, dyrektor ds. marketingu Legii Warszawa.