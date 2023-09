Zieliński: Gil Dias ma dużą jakość

Poniedziałek, 4 września 2023 r. 15:45 źródło: Legia Warszawa

- Gil Dias ma dużą jakość indywidualną i potencjał na zostanie jeszcze lepszym piłkarzem. Z pewnością potrzebuje rytmu meczowego, czasu na adaptację i dojścia do odpowiedniej dyspozycji. Dzięki pracy samego zawodnika, trenera Kosty Runjaicia i jego sztabu wierzę, że do tego dojdzie - powiedział o nowym nabytku Legii Warszawa dyrektor sportowy, Jacek Zieliński.









- Cieszę się, że w kończącym się oknie wykonaliśmy transfery, które zabezpieczyły i wzmocniły najbardziej newralgiczne pozycje, a rywalizacja w zespole będzie przebiegać na wyższym poziomie. Jesteśmy zadowoleni z jakości i potencjału obecnej kadry oraz pracy sztabu nad rozwojem piłkarzy, ale wciąż dużo do zrobienia przed nami, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać budżet przeznaczony na płace dla zawodników. Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA, a wcześniej zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu traktujemy jako potwierdzenie naszej drogi, którą od kilkunastu miesięcy realizujemy wspólnie z władzami klubu, działem sportu i sztabem. Przygotowujemy się na wyzwania dalszej części bardzo wymagającego sezonu – dodał.



- Legia ma świetną drużynę i bazę treningową – Legia Training Center. Dysponuje wszystkim, aby osiągnąć dobre wyniki w tym sezonie. Chcę wygrać tytuł mistrzowski - myślę, że to najważniejsza rzecz dla Legii. Kiedy dowiedziałem się, że klub jest zainteresowany, abym dołączył do zespołu, zacząłem szukać informacji o nim i o Warszawie. Teraz bardzo się cieszę, że tutaj jestem – powiedział Gil Dias.