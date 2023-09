Fani Legii z Ochoty przygotowali nowe legijne graffiti - tym razem płaszczyzna o wymiarach 11x4 metry zyskała świetny wzór z hasłem "Ochota 100% Legia", z herbem naszego klubu oraz postacią młodego kibica malującego ścianę. - Motyw z graffiti mocno zainspirował lokalną młodzież, więc zaprosiliśmy ich do wspólnej zabawy ze sprejami - informują legioniści z Ochoty.

Piotrek Ochota - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl ???? szacun, brawo! odpowiedz

