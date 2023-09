Analiza

Punkty po meczu z Widzewem Łódź

Poniedziałek, 4 września 2023 r. 20:01 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Inne ustawienie; przygotowanie; zbyt łatwo; debiut Kapuadiego; pewny Serb; w końcu - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu z Widzewem Łódź, który Legia Warszawa wygrała 3-1.



1. Inne ustawienie

Kosta Runjaić zaskoczył zarówno składem na mecz z Widzewem Łódź, jak i ustawieniem. Trener Legii przeprowadził tylko kilka zmian (w tym wymuszone kontuzją Rafała Augustyniaka i pauzą za żółte kartki Artura Jędrzejczyka) i zdecydował, że zespół wybiegnie w ustawieniu 3-5-2. Duet napastników tworzyli Blaž Kramer i Ernest Muçi, a do linii pomocy cofnięty został Josué. Wiele akcji było tworzonych przez zagrania z pierwszej piłki, a lepiej w środku pola wyglądał kapitan zespołu, który jednak w niektórych sytuacjach już czuł się zbyt pewnie i zagrywał zbyt nonszalancko. Legioniści dobrze wyglądali do zejścia z boiska Kramera. Zastępujący go Maciej Rosołek nie do końca wiedział, jak się ustawić z Mucim obok. To ustawienie sprawdzało się w ofensywie, ale też uszczelniało defensywę. Zawodnicy z Łodzi nie doszli do wielu sytuacji, a jeśli już one się pojawiały, to głównie przez indywidualne błędy legionistów.