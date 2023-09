Bilety na piątkowy mecz Legii w Puławach

W najbliższy piątek, 8 września o godzinie 18:30, Legia zagra w towarzyskim meczu z okazji 100-lecia Wisły Puławy. Spotkanie rozegrane zostanie na stadionie przy ulicy Hauke-Bosaka 1. Bilety kosztują 35 złotych (ulgowe) i 49 zł (normalne) i kupować je można TUTAJ . Stadion Wisły może pomieścić 4,4 tys. kibiców. W dniu wydarzenia - od godz. 16 - otwarta zostanie specjalna strefa "LegiaPark", czynna do godziny 22, gdzie kibice i mieszkańcy będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Tam m.in. zlokalizowane będą food trucki, dmuchańce i inne atrakcje dla młodszych kibiców.

siewca plotek - 2 godziny temu, *.jjs.pl Podobno normalne miały być nawet po 50, ale ostatecznie organizatorzy stwierdzili, że 49 jednak wystarczy.

:D

odpowiedz

Danny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mecz w którym wystąpią mkze trzy osoby z pierwszej 11 xD

Peter - 4 godziny temu, *.vectranet.pl A ja marudziłem, że przy Łazienkowskiej są drogie bilety :-b

fe - 4 godziny temu, *.50.126 49ziko ?! chyba żart :P

Hajsu się nachapię! - 4 godziny temu, *.172.55 49 zł na sparing hahahahahaha. ODLOT!!!

