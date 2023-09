Trwa sprzedaż biletów na mecz z Górnikiem

KUP BILET NA MECZ LEGIA - GÓRNIK ZABRZE Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

24 września o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Trwa sprzedaż biletów na ten mecz. Na chwilę obecną na stadionie zajętych jest ok. 13 000 miejsc.

Ja jaja - 3 godziny temu, *.aster.pl Do ilu lat dzieci za free mogą wchodzić na żylete? odpowiedz

reksio - 3 godziny temu, *.16.195 mam nadzieję, że na europuchary będą tylko pakiety na wszystkie mecze, a dopiero jak coś nie zejdzie to na pojedyncze spotkania odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.centertel.pl @reksio: Dobry pomysł. Już rozmawiałem z Herrą, tak zrobią. odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Kiedy bilety na mecz z Aston Villą? odpowiedz

Peter - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Wyrwikufel: Trzeba pilnować terminu, ponieważ zapewne rozejdą się jak świeże bułeczki. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wyrwikufel: Pewnie będą najpierw sprzedawane same pakiety na 3 mecze. Jak coś zostanie to ruszy sprzedaż biletów na pojedyncze mecze odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl @Peter: Właśnie o to chodzi, trzeba trzymać rękę na pulsie i pilnować, ale na razie nie było info. L ma pewnie rację, że najpierw ruszy sprzedaż pakietów na 3 mecze, a później ewentualnie pojedyncze mecze. Kiedyś już tak było. odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wyrwikufel: Między innymi na LM. W sumie to dobry pomysł. odpowiedz

