Koszykówka

Bilety na mecz Legii z Zastalem

Czwartek, 7 września 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na pierwsze spotkanie koszykarskiej Legii w sezonie 2023/24 - legioniści w piątek, 22 września o 20:30 podejmą w hali na Bemowie drużynę Zastalu Zielona Góra. Nie może Cię zabraknąć na tym wydarzeniu!



Bilety na inauguracyjne spotkanie sezonu 2023/24 kupować można w systemie eBilet.pl. Ponadto na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania wejściówki będzie można kupować w kasie biletowej przy wejściu do hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Dla kibiców dostępny będzie bezpłatny parking na tyłach hali - wjazd od ulicy Pieniążka.



Ceny biletów na mecz z Zastalem:

Kategoria czarna: B - ulgowy - 30 zł/normalny - 40 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł

VIP: ulgowy - 149 zł/normalny - 229,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.