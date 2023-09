Klasyfikacja kanadyjska: Pekhart i Wszołek na czele

Wtorek, 5 września 2023 r. 16:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

Początek sezonu 2023/24 w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej należy do dwóch zawodników. Królem bramek jest zdecydowanie Tomas Pekhart, który ma na swoim koncie 8 trafień, a królem asyst Paweł Wszołek z liczbą 7. Na trzecim miejscu znajduje się Marc Gual z 3 golami i 2 asystami.



Bilans sezonu 2023/24

12 meczów: 6 zwycięstw - 5 remisów - 1 porażka, bramki: 26-25

średnia punktów: 1,92

gole na mecz: 2,17

gole stracone na mecz: 1,25









Ciekawostki:



24 bramki legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 6 padło po strzałach z główki. 23 to gole z akcji, 1 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 2 bezpośrednio z rzutów karnych i rzutów wolnych.



Najczęściej Legia strzelała w dwóch ostatnich kwadransach drugiej połowy - po 6 trafień. Rywale najmniej trafień zanotowali w trzech kwadransach pierwszej połowy - po 2 bramki.



Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-5 minutą - 1 trafienie, a najwięcej traciła w trzech kwadransach drugiej połowy - po 3 bramki na każde 15 minut.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,42 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,82 l.



Ośmiu zawodników wystąpiło we wystąpiło we wszystkich meczach. Po 12 spotkań na koncie zgromadzili: Josue (11 w pierwszym składzie), Slisz (11), Pekhart (10), Kun - (10), Elitim (9), Muci (6), Gual (6), Rosołek (3). Najwięcej minut na boisku spędzili Yuri Ribeiro i Kacper Tobiasz - po 1020.



W obecnym sezonie 6 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi.



Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2023/24 (Ekstraklasa, Superpuchar Polski, Liga Konferencji Europy, Puchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Pekhart 8 1 9 12 796 88 Wszołek 1 7 8 11 898 112 Gual 3 2 5 12 539 108 Muci 4 4 12 570 143 Josue 3 1 4 12 967 242 Rosołek 1 3 4 12 456 114 Slisz 1 2 3 12 972 324 Kramer 2 2 8 159 80 Baku 1 1 2 9 406 203 Elitim 1 1 12 787 787 Ribeiro 1 1 11 1020 1020 Kun 1 1 12 915 915 Tobiasz 1 1 11 1020 1020

Stan na 04.09.2023.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.