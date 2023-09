Biegnij Warszawo i impreza kolarska przy stadionie Legii

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 17:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 30 września odbędzie się 15. edycja Biegnij Warszawo. W tym roku trasa tego wydarzenia ma nową trasę, a meta biegu znajdować się będzie na terenie stadionu Legii. Organizatorzy mieli sporo problemów z uzyskaniem pozwolenia ze względu na prace przy budowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej i rozkopanego ronda Sedlaczka, ale 10 dni przez zaplanowanym wydarzeniem, włodarze miasta wyrazili zgodę na przeprowadzenie imprezy w nowej odsłonie.









W ramach imprezy, która rozpocznie się o godzinie 12:00, biegacze (na tę chwilę ok. 1400 osób) będą mieli do pokonania dystans 10 kilometrów. Start zaplanowano na ulicy Myśliwieckiej, metę zaś na terenie stadionu Legii - biegacze z ulicy Rozbrat skręcą w Łazienkowską i dobiegną do mety, mając możliwość przebiec wokół głównej murawy. O 12:20 rozpocznie się impreza towarzysząca "Maszeruję kibicuję" na dystansie ok. 4 km, w której weźmie udział ok. 4 tysięcy osób. Odbiory pakietów będą miały miejsce od środy do soboty w SportsBarze Ł3. Jak informuje Legia, będzie możliwość odbioru medalu z legijnym grawerem.



Kolarstwo: Warszawa Kręci Rundę Honorową



Nowością podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji wydarzenia, będzie przejazd po trasie biegu 200 kolarzy z sekcji Legii Warszawa, którzy wystartują 15 minut przed biegnącymi, a na odcinku specjalnym pomiędzy 4 a 6 kilometrem będą mieli możliwość pościgać się na czas.



Zapisy prowadzone są tutaj



- Jako fanatycy wielu różnych aktywności ruchowych a w ostatnim czasie także kolarstwa amatorskiego, wpadliśmy na pomysł połączenia inicjatywy organizacji przejazdu rowerowego z wydarzeniem biegowym - Biegnij Warszawo. W tym roku wyścig ten ma być otwarty tylko dla dorosłych. W przyszłym roku natomiast chcemy podejść do realizacji dużego wydarzenia w formule Gran Fondo, do którego zaprosimy wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży, zawodowców i mastersów a takie wyścigi będziemy organizować przy okazji innych dużych wydarzeń biegowych i nie tylko, realizowanych w Warszawie - mówią Filip Bogacki, prezes i trener Sekcji Kolarskiej Legii oraz Adam Orlikowski, prezes Fundacji Legia Soccer Schools.



Program Imprezy:

Godz. 9:00 – 11:00 – Odbiór Pakietów Startowych – sklep Legia FanStore,

Godz. 10:00 – podpis listy startowej i pamiątkowe zdjęcie – Meta Wyścigu w okolicy Legia FanStore, Kawa w Legia SportsBar

Godz. 11:15 – 11:30 – ustawienie w sektorach startowych – Start Biegu Biegnij Warszawo – ul. Myślwiecka: https://www.biegnijwarszawo.pl/trasa-biegu/

Godz. 11:30/11:40 – Start Honorowy „Warszawa Kręci” Rundę Honorową,

Godz. 12:15/12:20- wjazd na metę

Godz. 12:30 – wręczenie nagród - odcinek specjalny Decathlon.pl