Termin meczu z Jagiellonią

Wtorek, 5 września 2023 r. 13:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 10. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zostanie rozegrane 1 października o godzinie 20:00.









Najbliższe mecze Legii:

16.09. (SO) g. 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa

21.09. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - Aston Villa

24.09. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Zabrze

27.09. (ŚR) g. 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

01.10. (ND) g. 20:00 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

05.10. (CZ) g. 21:00 AZ Alkmaar - Legia Warszawa

08.10. (ND) Legia Warszawa - Raków Częstochowa



