PP: Termin meczu Legii II z Ruchem

Ustalono termin meczu I rundy Pucharu Polski, w którym Legia II Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów. Mecz rozegrany zostanie 27 września o godzinie 15:00 w Legia Training Center. Transmisja dostępna będzie na kanale Łączy nas piłka na youtube. Jednocześnie informujemy, że przełożone zostało ligowe spotkanie Legii ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, które miało zostać rozegrane w najbliższą sobotę o godzinie 12:00. Nowy termin zostanie potwierdzony wkrótce, ale najprawdopodobniej będzie to 19 września.

Horhe - 2 godziny temu, *.sekocin.pl Wielka szkoda, że dwójka nie zagra PP na Ł3. Nie rozumiem tej decyzji. odpowiedz

Peter - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Horhe : Ja także nie rozumiem. Piłka nożna dla kibiców! odpowiedz

pytanie do zorientowanych - 3 godziny temu, *.98.8 Czy w planach jest jakieś grzybobranie i okolicznościowy grill? odpowiedz

zorientowany - 52 minuty temu, *.61.100 @pytanie do zorientowanych: jest w planach: banda na bandę odpowiedz

kmwtw - 4 godziny temu, *.vectranet.pl bendzie jakies grzybobranie ? odpowiedz

:):):) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @kmwtw: naucz się pisać w ojczystym języku. odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.com.pl @kmwtw: NIE bo jest susza i obowiązuje zakaz wstępu do lasu :) odpowiedz

