Pod lupą LL! - Steve Kapuadi

Wtorek, 5 września 2023 r. 18:24 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pod nieobecność kontuzjowanego Rafała Augustyniaka i pauzującego za kartki Artura Jędrzejczyka, trener Legii miał ograniczony wybór w obronie. Mógł postawić albo na Steva Kapuadiego albo na Lindsaya Rose. Zdecydował się na debiutanta, tym samym jasno dając do zrozumienia, że nie liczy na tego drugiego najbliższych miesiącach. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się pierwszemu występowi Kapuadiego.