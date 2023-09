Koszykówka

Sparing: Śląsk Wrocław 91-79 Legia Warszawa

Sobota, 9 września 2023 r. 10:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii przegrali ze Śląskiem Wrocław w przedsezonowym meczu kontrolnym rozegranym we Wschowie, z okazji 15-lecia miejscowego WSTK.



Legioniści po raz kolejny wystąpili bez kontuzjowanego Michała Kolendy. W pierwszej kwarcie nasz zespół wypracował sobie 5-punktową przewagę, ale jeszcze przed przerwą, na prowadzenie wyszli wrocławianie, dzięki bardzo dobrej skuteczności w drugiej kwarcie. O wygranej Śląska zdecydowała ostatnia kwarta, w której WKS osiągnął 9-punktową przewagę i w całym meczu zwyciężył 91:79.



Najwięcej punktów dla Legii zdobył Christian Vital - 34, który trafił 5/6 za 3 pkt. Legia straciła aż 26 punktów po stratach, słabiej punktowała z "pomalowanego" (30:40 na korzyść Śląska), i zdobyła 19 punktów z szybkiego ataku. Z dystansu nasi gracze trafili 33,3 procent "trójek" (7/21). W całym meczu na prowadzeniu byliśmy przez zaledwie 4:41 min., podczas gdy Śląsk przez 31:23 min.



Kolejne, przedostatnie spotkanie przed sezonem 2023/24, legioniści rozegrają w niedzielę we Wschowie z Zastalem Zielona Góra.



08.09.2023, Wschowa: Legia Warszawa 79:91 (22:17, 18:32, 23:17, 16:25) WKS Śląsk Wrocław

Legia: Christian Vital 34 (5)*, Aric Holman 12*, Dariusz Wyka (k) 7, PJ Pipes Jr 7 (1)*, Grzegorz Kulka 6 (1), Marcin Wieluński 5, Josip Sobin 4, Ray Cowels 4*, Adam Linowski 0, Filip Maciejewski 0.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Śląsk: Jakub Nizioł 23 (4)*, Dusan Mletic 18 (1)*, Daniel Gołębiowski 17 (1)*, Saulius Kulvietis 15 (2)*, Aleksander Wiśiewski 10*, Artiom Parakhouski (k) 4, Michał Sitnik 2, Kuba Piśla 2, Mateusz Zębski 0, Mikołaj Adamczak 0, Łukasz Kolenda -.

trener: Oliver Vidin, as. Wojciech Walich



Sędziowie: Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski, Edyta Disterheft

Widzów: 200