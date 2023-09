Koszykówka

Sparing: Zastal Zielona Góra 81-81 Legia Warszawa

Sobota, 9 września 2023 r. 21:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W rozegranym dziś we Wschowie przedsezonowym sparingu, koszykarze Legii zremisowali z Zastalem 81:81.



Do przerwy nasz zespół był na jednopunktowym prowadzeniu, ale po zmianie stron Zastal zaliczył bardzo dobrą trzecią kwartę w ataku, zdobywając w tej partii meczu 26 punktów. Z kolei w czwartej kwarcie legioniści ograniczyli rywali do zaledwie 9 punktów, dzięki czemu mecz zakończył się remisem 81:81. Nie rozgrywano dogrywki.



Przez większość meczu (23:10 min.) na prowadzeniu byli zielonogórzanie, w barwach których bardzo dobre spotkanie rozegrał nasz były zawodnik, Geoffrey Groselle, który zdobył 15 punktów (7/8 z gry), zaliczył 8 zbiórek i 5 asyst. Legioniści sporo punktów (35) zdobyli ze strat, z kolei bardzo rzadko punktowali z szybkiego ataku. Rzuty z dystansu nie były naszą mocną stroną - w całym meczu nasz zespół trafił tylko 8/28 za 3 pkt., co daje 28.6 procent skuteczności.



Najlepszym strzelcem naszej drużyny był Christian Vital, zdobywca 22 punktów, który jednak bardzo słabo trafiał z dystansu (1/8 za 3).



Najbliższy i zarazem ostatni mecz kontrolny przed nowym sezonem, legioniści rozegrają w najbliższy czwartek w Wilnie z uczestnikiem BCL, Rytasem Wilno.



09.09.2023, Wschowa: Legia Warszawa 81:81 (26:27, 21:19, 19:26, 15:9) Enea Zastal BC Zielona Góra

Legia: Christian Vital 22 (1)*, Aric Holman 14 (2)*, Grzegorz Kulka 11, Ray Cowels 10 (2), PJ Pipes Jr 7 (1)*, Josip Sobin 6, Marcin Wieluński 5 (1), Adam Linowski 4, Dariusz Wyka (k) 2, Filip Maciejewski -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Zastal: Marcin Woroniecki 18 (6), Geoffrey Groselle 15*, Kamaka Hepa 11 (2), Novak Music 10*, Darious Hall 8*, Jan Wójcik (k) 6, Aleksander Lewandowski 5 (1)*, Michał Pluta 4, Michał Kołodziej 4*, Pavlo Krutos 0, Jakub Kunc -, Mikołaj Kaczmarek.

trener: David Dedek, as. Virginius Sirvidis



Sędziowie: Tomasz Langowski, Marcin Koralewski, Filip Marek

Widzów: 200