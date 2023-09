Koszykówka

Marcel Ponitka nowym zawodnikiem Legii!

Poniedziałek, 11 września 2023 r. 12:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został 26-letni Marcel Ponitka, który ostatnie 3,5 roku spędził w zagranicznych klubach. W ostatnim sezonie występował w Casademont Saragossa w Lidze ACB.



Nowy gracz Legii w 2018 roku debiutował w reprezentacji Polski, jako zawodnik Asseco Gdynia. Po trzyletniej grze w barwach gdyńskiego klubu, z którym zdobył pierwszy tytuł mistrzowski (w 2016 roku), ale i wywalczył złoty medal mistrzostw Polski juniorów starszych (również w 2016 r.), wrócił do Zielonej Góry. W barwach Stelmetu zagrał niepełne dwa sezony, zdobywając mistrzostwo Polski w roku 2020. Z Zielonej Góry przeniósł się do Parmy Perm, wraz z którą rywalizował w mocnej Lidze VTB, i miał m.in. okazję zagrać przeciwko Legii w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Z Permu trafił do występującego w niemieckiej Bundeslidze - Farportu Skyliners Frankfurt, gdzie dokończył sezon 2021/22. W minionym sezonie wraz z Casademont Saragossa zajął 12. miejsce w Lidze ACB.



W młodzieżowych reprezentacjach Polski uczestniczył w Mistrzostwach Europy do lat 16, 18 i 20.



Marcel Ponitka może występować na pozycji rozgrywającego i rzucającego obrońcy. Z naszym klubem związał się rocznym kontraktem i powalczy z Legią nie tylko o medal mistrzostw Polski, ale i jak najlepszy wynik w europejskich pucharach. Legię pod koniec września czeka bowiem rywalizacja o fazę grupową Basketball Champions League, a w przypadku niepowodzenia, ma zagwarantowane występy w grupie FIBA Europe Cup.



Ponitka już w najbliższy czwartek powinien zagrać po raz pierwszy w barwach Legii (w meczu kontrolnym z Rytas Wilno), a 22 września będzie mógł wystąpić w inauguracyjnym spotkaniu Orlen Basket Ligi, w którym Legia podejmować będzie Zastal Zielona Góra.



Imię i nazwisko: Marcel Ponitka

Data i miejsce urodzenia: 28.08.1997 (26 lat), Ostrów Wielkopolski

Pozycja: rozgrywający/rzucający obrońca

Wzrost: 192 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23 Casademont Saragossa (ACB) - 30 meczów, śr. 13.8 min., 4.5 pkt., 1.7 as.

2021/22 Farport Skyliners (GER-1) - 12 meczów, 27.3 min., 10.0 pkt., 4.5 as.

2021/22 Parma Perm (VTB) - 7 meczów, śr. 19.6 min., 6.1 pkt., 3.0 as.

2020/21 Parma Perm (VTB) - 12 meczów, śr. 21.8 min, 7.3 pkt., 3.9 as.

2020/21 Stelmet Zielona Góra (PLK) - 20 meczów, śr. 27:04 min., 9.6 pkt., 4.5 as.

2019/20 Stelmet Zielona Góra (PLK) - 21 meczów, śr. 20:53 min., 7.9 pkt., 3.7 as.

2018/19 Arka Gdynia (PLK) - 38 meczów, śr. 17:15 min., 6.2 pkt., 2.3 as.

2017/18 Asseco Gdynia (PLK) - 32 mecze, śr. 26:33 min., 10.0 pkt., 3.5 as.

2016/17 Asseco Gdynia (PLK) - 32 mecze, śr. 23:23 min., śr. 7.3 pkt., 2.2 as.

2016/17 Asseco II Gdynia (II liga) - 1 mecz, śr. 28:50 min., 11.0 pkt., 7.0 as.

2015/16 Muszkieterowie Nowa Sól (II liga) - 14 meczów, śr. 32:06 min., 17.0 pkt., 4.2 as.

2015/16 Stelmet Zielona Góra (PLK) - 15 meczów, śr. 08:28 min., śr. 3.1 pkt.

2013/14 Stelmet Zielona Góra (PLK) - 3 mecze, śr. 00:47 min.

2013/14 Muszkieterowie Nowa Sól (II liga) - 23 mecze, śr. 20:46 min., 7.7 pkt., 2.5 as.

2012/13 GTK Gdynia (II liga) - 7 meczów, śr. 12:45 min., 5.3 pkt., 1.3 as.