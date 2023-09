Kibice Górnika przyjadą specjalem

Środa, 13 września 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Górnika Zabrze przyjadą specjalem na wyjazdowe spotkanie z Legią, które zostanie rozegrane przy Łazienkowskiej w niedzielę, 24 września. Zabrzanie za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 150 złotych.



W ostatnim sezonie, w połowie sierpnia zeszłego roku, fani KSG również przyjechali do stolicy pociągiem specjalnym - było ich 800, w tym delegacje GKS-u Katowice (30) i Wisłoki Dębica (14). W trakcie meczu zaprezentowali oprawę - malowany transparent "Duma Śląska", malowaną sektorówkę z podobizną Wojciecha Korfantego (w nawiązaniu do rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego), a pod nią trochę pirotechniki - stroboskopy i ognie wrocławskie.



W listopadzie 2019 roku zabrzanie zaprezentowali malowane płótno "Patrioci" z orłem w koronie i herbem KSG, a nad nim machali biało-czerwonymi chorągiewkami, odpalając do tego trochę pirotechniki. Na tym wyjeździe wspierani byli przez Hajduka Split (55).



Po raz ostatni Górnik przyjechał na nasz stadion, wykorzystując pełną pulę biletów w listopadzie 2017 roku. Wówczas zabrzanie obecni byli w 1790 osób, z 11 flagami, w tym GKS Katowice (107), ROW Rybnik (35) oraz Wisłoka (10).



Ostatnie liczby wyjazdowe Górnika przy Ł3:

19.08.2022 - 800

06.05.2022 - 629

19.09.2020 - 0 (zakaz)

09.11.2019 - 852

03.11.2018 - 495

13.05.2018 - 394

18.04.2018 (PP) - 340

19.11.2017 - 1790



















fot. Legionisci.com